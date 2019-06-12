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العراق يبلغ ألمانيا بموافقته على "العودة الطوعية" للمهاجرين العراقيين

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العراق يبلغ ألمانيا بموافقته على
Reuters Fabrizio Bensch
احتجاجات على ترحيل لاجئين عراقيين رفضت طلباتهم من ألمانيا
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أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء، موافقتها على العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين من ألمانيا إلى العراق وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وذكر بيان عن وزارة الهجرة العراقية أن "الوزير نوفل بهاء موسى بحث في بغداد مع وكيل وزير التنمية الاقتصادية الألماني، سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع العوائل النازحة والعائدة وخصوصا تلك التي هاجرت إلى جمهورية ألمانيا بسبب الهجمة الشرسة من قبل تنظيم "داعش" التي ألحقت الدمار بمدنهم".

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وأضاف: "لدينا أعداد كبيرة من العراقيين المتواجدين في الجمهورية الألمانية ولديهم مشاكل جمة نسعى بالتعاون مع الحكومة الألمانية لحلها وتشجيعهم على العودة الطوعية لاسيما الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يستطيعون العودة إلى البلاد".

المصدر: RT

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