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تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي

أخبار العالم العربي

تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي
Amer HILABI / AFP
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نشرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا كشفت فيه عن عدد وجنسيات المصابين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم.

وجاء في البيان السعودي أن سقوط الصاروخ الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية" صباح اليوم، أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية وهندية وسعودية) وطفلان سعوديان.

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وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

فيما أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين.

المصدر: RT

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