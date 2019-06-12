صرح مصدر أردني مسؤول اليوم الأربعاء بأن المملكة لم ترد بعد على دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي.

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ويأتي تصريح المصدر المسؤول لقناة المملكة بعد أن نقلت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن مصر والأردن والمغرب أبلغا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمها على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "صفقة القرن"، أعلن الفلسطينيون مقاطعته ورفضه جملة وتفصيلا.

المصدر: "عمون"