الأردن يوضح موقفه من مؤتمر البحرين
Globallookpress Jürgen Schwenkenbecher
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz6l
صرح مصدر أردني مسؤول اليوم الأربعاء بأن المملكة لم ترد بعد على دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي.
ويأتي تصريح المصدر المسؤول لقناة المملكة بعد أن نقلت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن مصر والأردن والمغرب أبلغا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمها على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "صفقة القرن"، أعلن الفلسطينيون مقاطعته ورفضه جملة وتفصيلا.
المصدر: "عمون"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)