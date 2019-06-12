تحويل قبر إلى دوار في الأردن (صور + فيديو)

أثار تحويل قبر لدوار على مفترق طرق في أحد شوارع بلدة ناطفة بهام غربي محافظة إربد شمالي الأردن، موجة من الامتعاض لدى النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر صور وفيديو تم تداولها على نحو واسع على التواصل الاجتماعي وجود القبر في منتصف الطريق.

قبر وسط دوار في اربد

من حقك تندفن وين مابدك في بلدنا https://t.co/4Qn6bhDwS7 — Javad Shqr (@Javad_Shqr) ١٢ يونيو ٢٠١٩

قبر في دوار في شارع يربط بلدتي ناطفة بهام غرب محافظة إربد - الأردن

عمره أكثر من60 عام وبني قبل دخول الشوارع للتنظيم وبعد ادخالها للتنظيم أصبح القبر يتوسط الشارع.

القبر أصبح يقع على مفترق طرق وأمر ازالته غير واردة،مع رفض / تابع pic.twitter.com/PJsALYJni2 — دانة (@DanaAlHabib_) ١١ يونيو ٢٠١٩

هي البلدية صاحية ولا هالقد الغباء وقلة الفهم مشرشة فيها!شو قبر بنص الشارع واتفاق مع مين؟مع أهله!!! وين حرمة الميت!نحنا جنب المقبرة بنخاف نمر وبنسرع فكيف بقبر بنص الشارع!!بس يمكن بلدية عملت ألف دوار مو غريب عليها هيك تصرف سخيف — suhair hayek (@SuhairHayek) ١١ يونيو ٢٠١٩

وعلق رئيس بلدية غرب إربد جعفر الطاهات بالقول إن القبر مقام منذ الستينات، أي قبل دخول المنطقة بالتنظيم، وعند فتح الطريق فوجئ المقاول المنفذ بوجود القبر ما اضطره لاستكمال الطريق مع المحافظة على القبر وتحويله إلى دوار".

وأوضح المسؤول أن البلدية توجهت بخطاب لوزارة الأوقاف لإيجاد حل لهذه المعضلة، لاسيما وأن ذوي صاحب القبر الواقع على مفترق طريق يربط بين قريتي هام وناطفة، يرفضون إزالته.

المصدر: "الغد" الأردنية