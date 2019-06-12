الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.

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وأفاد مراسل سانا بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت حوالي الساعة الثانية فجرا لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوية في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل على هضبة الجولان المحتلة.

وقالت الوكالة "الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة".

وأضافت "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

المصدر:سانا+رويترز