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العاهل الأردني يوعز للحكومة بخفض أسعار الأدوية

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العاهل الأردني يوعز للحكومة بخفض أسعار الأدوية
Globallookpress
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بتوجيه أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للحكومة باتخاذ إجراء فوري لتخفيض أسعار الأدوية.

وقال الملك الأردني خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء: "عندما يتعلق الأمر بصحة الأردنيين ودوائهم ما فيه مجاملة".

وأضاف عبدالله الثاني: "وضع أسعار الأدوية حاليا غير سليم، والمطلوب معالجة الخلل بشكل فوري".

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وقد أكد العاهل الأردني في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن بلاده "قوية وقادرة على تجاوز التحديات"، مشيرا إلى ثقته بوعي ومعنويات الأردنيين وقدرتهم على تعزيز الإنجازات.

وشدد عبدالله الثاني على أن محاربة الفساد مستمرة، قائلا: "نحن نحارب الفساد، لكن بنفس الوقت شهدنا آخر سنتين حملة من أصحاب الأجندات والمصالح الشخصية للتشكيك في الأردن ومؤسساته".

المصدر: بترا

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