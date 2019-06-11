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بعد الجدل بخصوص السوريين في مصر.. مالك مطعم أرطغرل يغير اسمه (فيديو)

أخبار العالم العربي

بعد الجدل بخصوص السوريين في مصر.. مالك مطعم أرطغرل يغير اسمه (فيديو)
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أعلن محمود نبيل المنوفي صاحب مطعم أرطغرل في مصر عبر رسالة فيديو في صفحة المطعم على "فيسبوك" أنه اضطر لتغيير اسم المطعم بعد الحملات الضارية ضده.

وأكد المنوفي أن اسم المطعم، المقتبس من أول سلاطين العثمانيين، لم يكن مقصودا به أي هدف سياسي، وإنما استوحاه من مشاهدة المسلسل المدبلج الذي يحمل نفس الاسم بعد إعجابه به.

وأضاف أن الناس أساءت فهم الموضوع، مشيرا في نبرة لاتخلو من حزن وألم: "انتم فهمتونى غلط". وأكد أنه واجه ضغوطا هائلة اضطرته لتغيير اسم المطعم منعا للمشاكل.

وكشف مصدر من محافظة مرسى مطروح المصرية أمس عن مفاجأة كبيرة بخصوص مطعم "أرطغرل" الذي أثار لغطا واسعا في الشارع المصري بخصوص الجالية السورية وعملها في مصر.

وأكد المصدر لـ RT أن مالك مطعم "أرطغرل" مواطن مصري من سكان محافظة المنوفية واسمه محمود المنوفي، مشيرة إلى أنه لا علاقة للمطعم لا من قريب ولا من بعيد بتركيا.

وانطلقت حملة لدعم السوريين في مصر، بعد دعوى قضائية رفعت للمطالبة بحصر أموال السوريين المستثمرين هناك.

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ناصر حاتم

المصدر: RT

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