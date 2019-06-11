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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا

أخبار العالم العربي

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا.

وشملت العقوبات الأمريكية 3 أشخاص و13 كيانا تعتقد واشنطن أنهم على علاقة بالسلطات السورية.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأنه من بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الجديدة رجل الأعمال السوري سامر الفوز الذي تقول عنه وسائل الإعلام إنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

يتبع...

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