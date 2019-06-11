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مصر تؤكد أهمية منع نفاذ المقاتلين الفارين من المعارك في سوريا إلى دول المنطقة

أخبار العالم العربي

مصر تؤكد أهمية منع نفاذ المقاتلين الفارين من المعارك في سوريا إلى دول المنطقة
Reuters Bassam Khabieh
الحرب السورية - صورة أرشيفية
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمنع وصول المقاتلين الفارين من المعارك في سوريا إلى دول المنطقة.

وطالب شكري، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا المبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد "داعش" بالعمل لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي لأي دعم سياسي ولوجيستي لها.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري وجيفري بحثا آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ومستجدات جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن شكري أوضح محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

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وأكد شكري استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا، والعمل لخلق أفق إيجابي لمستقبل البلاد بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويعيد سيطرته على مقدراته.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تضمن تبادل الرؤى حول سبل دفع جميع جوانب العملية السياسية وحلحلة حالة الجمود الراهنة اتساقا مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2254 وكذلك مسألة إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض، خاصة في مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا.

المصدر: RT

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