أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي 10 عمليات إرهابية نفذت خلال الأسبوع الأول من يونيو.

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وذكر المرصد أن العمليات استهدفت 7 دول مختلفة هي (أفغانستان، العراق، إندونيسيا، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر) في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها جماعات متطرفة مختلفة التوجه، وراح ضحية تلك العمليات الإرهابية 54 قتيلا و60 جريحا، الأمر الذي يؤشر على التراجع النسبي في خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر مايو.

وأوضح المرصد أن العراق تصدر مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد بواقع 3 عمليات إرهابية تنوعت ما بين إطلاق ناري وإحراق الأراضي الزراعية.

ونفذ تنظيم "داعش" الإرهابي، الهجمات الثلاث، وحدثت اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلي "داعش" في مناطق "الأنبار وصلاح الدين"، كما قام بإحراق عدد من المزارع في الموصل.

وأفاد المرصد بحلول أفغانستان في المرتبة الثانية للمؤشر، حيث شهدت العاصمة الأفغانية كابل هجوما على حافلة تقل موظفين حكوميين، كما هاجم مقاتلو "طالبان" إحدى النقاط الأمنية غربي البلاد.

وأضاف المرصد أنه حل في المركز الثالث والأخير كل من (إندونيسيا، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر) بواقع هجمة إرهابية لكل دولة نفذ معظمها تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي نشط في نهاية شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر.

المصدر: RT