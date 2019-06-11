مسافر باكستاني مضرج بالدماء في مطار بغداد

أظهر مقطع فيديو مسافرا باكستانيا مضرجا بالدماء بعد تعرضه للضرب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وقالت شركة الخطوط الجوية العراقية إن "مسافرين باكستانيين اعتدوا على طاقم الطائرة" ما اضطرار فريق أمن الطائرة للتدخل.

وأوضحت الشركة أن راكبا باكستانيا طالب بالتكييف الذي لم يتم تشغيله أثناء صعوده الطائرة، وألح في طلبه حتى تطور إلى شجار وعراك مع أفراد طاقم الطائرة الأمني.

وكتبت الشركة في بيان صحفي: "ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد إلى كراتشي يوم الأحد الماضي، هو قيام عدد من المسافرين أثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما اضطر قائد الطائرة لإرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية إلى مكان آمن وإخلائها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم".

المصدر: RT