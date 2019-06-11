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لافروف يعلق على اقتراح طهران معاهدة عدم الاعتداء بين إيران وبلدان الخليج

أخبار العالم العربي

لافروف يعلق على اقتراح طهران معاهدة عدم الاعتداء بين إيران وبلدان الخليج
Sputnik Vladimir Astapkovich
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التوقيع على معاهدة لعدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج العربية، سيكون "أمرا مفيدا".

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وقال لافروف في كلمته بندوة "قراءات بريماكوف" التي تنعقد اليوم الثلاثاء في موسكو: "في ما يتعلق باقتراح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إبرام معاهدة لعدم الاعتداء بين إيران ومجلس التعاون الخليجي، فهذا سيكون بطبيعة الحال، أمرا مفيدا".

وكانت موسكو قد أعربت في وقت سابق عن ترحيبها بالمبادرة التي طرحها ظريف خلال زيارته إلى بغداد نهاية مايو الماضي، وأشارت إلى أنها "ستعمل قدر الإمكان على تبنّيها".

المصدر: وكالات

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