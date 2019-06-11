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عراة يدخلون على خط الاحتجاجات في السودان (صور)

أخبار العالم العربي

عراة يدخلون على خط الاحتجاجات في السودان (صور)
OZAN KOSE / AFP
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سلط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على تظاهرات لأفراد من قبيلة الإنقسنا السودانية، تطالب بحكم مدني وبرحيل المجلس العسكري، لكنهم ظهروا بنصف أعلى عار من الملابس.

ونشر تجمع المهنيين السوداني المعارض، صورا لأفراد من الإنقسنا مرفقا إياها بالقول: "مطالب المواطنين من الإنقسنا بالحكومة المدنية".

وعلق أحد النشطاء: "قبائل الإنقسنا بالنيل الأزرق وبحضور مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال تطالب بالسلطة المدنية".

ومع أن قبيلة الإنقسنا مشهورة بانعزالها، إلا أن عددا من أفرادها انخرطوا بالعمل الحكومي، منهم ملك عقار، الذي شغل منصب وزير الاستثمار ووالي النيل الأزرق.

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والإنقسنا، واحدة من قبائل السودان تقطن بصورة أساسية ولاية النيل الأزرق، ويعتمد أفراها بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، وكانوا يدينون بالمعتقدات الإفريقية القديمة، أما الآن فقد تحولت جماعات منهم إلى الإسلام والمسيحية.

ويشتهر أفراد قبيلة الإنقسنا بتعريهم النصفي، وهو أمر معتاد لديهم.

المصدر: RT

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