عراة يدخلون على خط الاحتجاجات في السودان (صور)

سلط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على تظاهرات لأفراد من قبيلة الإنقسنا السودانية، تطالب بحكم مدني وبرحيل المجلس العسكري، لكنهم ظهروا بنصف أعلى عار من الملابس.

ونشر تجمع المهنيين السوداني المعارض، صورا لأفراد من الإنقسنا مرفقا إياها بالقول: "مطالب المواطنين من الإنقسنا بالحكومة المدنية".

إرثي وما عرفته عن قوميتي(الانقسنا) pic.twitter.com/y1lgFzGFyD — sadig hassan (@sadighassan3) ١٠ يونيو ٢٠١٩

الأحد ٩ يونيو ٢٠١٩



مطالب المواطنين من الأنقسنا بالحكومة المدنية#العصيان_المدني_الشامل#SudanCivilDisobediencepic.twitter.com/bbeJOJqWbW — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وعلق أحد النشطاء: "قبائل الإنقسنا بالنيل الأزرق وبحضور مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال تطالب بالسلطة المدنية".

الانقسنا يطالبون بالحكومة المدنيه pic.twitter.com/Gy32L4KsVN — انا بفخر بيك ياوطني (@MaowiaO) ١٠ يونيو ٢٠١٩

مجتمع الانقسنا (قمق) بالسودان ،النيل الازرق واحتفائيات يوم تراثهم الاصلي كشعوب اصلية متواجدة بالمنطقة. pic.twitter.com/vR4e2V3oy2 — sadig hassan (@sadighassan3) ١٠ يونيو ٢٠١٩

ومع أن قبيلة الإنقسنا مشهورة بانعزالها، إلا أن عددا من أفرادها انخرطوا بالعمل الحكومي، منهم ملك عقار، الذي شغل منصب وزير الاستثمار ووالي النيل الأزرق.

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والإنقسنا، واحدة من قبائل السودان تقطن بصورة أساسية ولاية النيل الأزرق، ويعتمد أفراها بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، وكانوا يدينون بالمعتقدات الإفريقية القديمة، أما الآن فقد تحولت جماعات منهم إلى الإسلام والمسيحية.

ويشتهر أفراد قبيلة الإنقسنا بتعريهم النصفي، وهو أمر معتاد لديهم.

المصدر: RT