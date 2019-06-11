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إصابة رجال أمن بنابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية

أخبار العالم العربي

إصابة رجال أمن بنابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية
Ahmad GHARABLI / AFP
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أسفر اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بمنطقة الطور في بنابلس صباح اليوم، عن إصابة 3 عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بجروح متفاوته.

وأفادت مراسلتنا في فلسطين بأن الإصابات أتت إثر محاصرة قوات إسرائيلية لمقر جهاز الأمن الوقائي في نابلس وادعاء إطلاق النار عليهم من داخل المقر.

إصابة رجال أمن بنابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر أمني فلسطيني، أن "الاشتباك المسلح وقع عند الساعة الثانية من فجر اليوم واستمر لمدة ساعة بعدما اشتبه أفراد الأمن الوقائي بتوقف سيارة إسرائيلية قرب المقر تبين أن بداخلها قوات خاصة إسرائيلية".

وأضاف: "عندما حاول رجال الأمن بنابلس الاقتراب منها أطلق أفراد القوة الخاصة النار عليهم ومن ثم قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مقر الجهاز، ما أدى إلى اشتباك مسلح استمر لأكثر من ساعة".

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من جانبه، أشار محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة طوابق للجهاز، مؤكدا أن "الواقعة تشكل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل".

وأكد المحافظ أنه "رفض اقتراحا إسرائيليا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة فلسطينية إسرائيلية حول ما جرى وهذا الموقف واضح".

وانسحبت لقوات الإسرائيلية، حسب مراسلتنا، لاحقا من محيط مقر الأمن الوقائي في نابلس.

المصدر: وكالات

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