السعودية: دفاعنا الجوي أسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق أراضينا

أعلنت قيادة قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار معاديتين أطلقتهما المليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، حسب قولها.

إقرأ المزيد

واتهم المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، الحوثيين باستهداف المنشآت المدنية مؤكدا على اتخاذ إجراءات الردع المناسبة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.https://t.co/aDcGuB6c1Y#واس — واس (@spagov) June 10, 2019

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثية"، يوم الاثنين، تنفيذ هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة للجيش السعودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2 كي"، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

#المسيرة_عاجل | سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) June 10, 2019

وكان التحالف قد أعلن في 26 مايو الماضي إسقاط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها أنصار الله باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان. كما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، في 23 من نفس الشهر، طائرة درون حوثية مسيرة باتجاه مطار نجران.

المصدر: واس+المسيرة