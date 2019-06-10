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فيرشينين يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع مسؤول إيراني

أخبار العالم العربي

فيرشينين يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع مسؤول إيراني
Sputnik SERGEI PYATAKOV
لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر حجي
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر حجي إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء، اليوم الاثنين، أن "الجانبين بحثا العديد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان: "وفي هذا السياق تم بحث مهام التسوية السياسية الطويلة الأمد في ليبيا واليمن وفلسطين ومنطقة الخليج".

وأكدت الخارجية الروسية أن الجانبين "أعارا اهتماما كبيرا بالوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن".

يذكر أن العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال مستمرا، واتفق على قائمتي أعضاء اللجنة عن الحكومة السورية والمعارضة. ولا يزال العمل جاريا للاتفاق على قائمة أعضاء عن المجتمع المدني.

المصدر: تاس

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