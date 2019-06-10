المحكمة الأمريكية العليا ترفض طعنا قدمه سجين يمني في غوانتانامو

صادقت المحكمة الأمريكية العليا على إبقاء معاذ العلوي، يمني الجنسية المسجون منذ 17 عاما في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، قيد الاعتقال، دون محاكمة أو توجيه تهم له.

ورفضت المحكمة العليا طعن العلوي الذي أوقف على الحدود الأفغانية-الباكستانية في ديسمبر 2001 ونقل إلى غوانتانامو في يناير 2002.

ويشتبه بأن يكون اليمني المولود عام 1977 من مرافقي أسامة بن لادن وهو ما ينفيه. ويعتبر "مقاتلا عدوا" ما يتيح تمديد حبسه حتى انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان.

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وقال محامو العلوي إن الحرب في أفغانستان وعلى القاعدة "تختلف عن النزاعات السابقة التي استلهمت منها قوانين الحرب وتسببت بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد" على موكلهم.

لكن حججهم لم تقنع المحكمة العليا غير الملزمة تبرير رفضها للطعون.

من جانبه، عبر القاضي التقدمي ستيفن بريير عن أسفه لقرار زملائه، قائلا: "لقد آن أوان معالجة هذه المسألة. العلوي قد يمضي بقية حياته في السجن استنادا إلى وضع المقاتل العدو رغم أن النزاع اليوم بات مختلفا تماما عما كان عليه أثناء تبني القانون".

المصدر: أ ف ب