 
مباشر
عاجل
رويترز: المعارضة السودانية سترشح 8 أعضاء للمجلس الانتقالي وعبد الله حمدوك رئيسا للوزراء

المحكمة الأمريكية العليا ترفض طعنا قدمه سجين يمني في غوانتانامو

أخبار العالم العربي

المحكمة الأمريكية العليا ترفض طعنا قدمه سجين يمني في غوانتانامو
Reuters
معتقل غوانتانامو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyy4

صادقت المحكمة الأمريكية العليا على إبقاء معاذ العلوي، يمني الجنسية المسجون منذ 17 عاما في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، قيد الاعتقال، دون محاكمة أو توجيه تهم له.

ورفضت المحكمة العليا طعن العلوي الذي أوقف على الحدود الأفغانية-الباكستانية في ديسمبر 2001 ونقل إلى غوانتانامو في يناير 2002.

ويشتبه بأن يكون اليمني المولود عام 1977 من مرافقي أسامة بن لادن وهو ما ينفيه. ويعتبر "مقاتلا عدوا" ما يتيح تمديد حبسه حتى انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان.

إقرأ المزيد
سرّ غضب الأمريكيين من أسانج.. جريمة بحق العرب عمرها 11 عاما
سرّ غضب الأمريكيين من أسانج.. جريمة بحق العرب عمرها 11 عاما

وقال محامو العلوي إن الحرب في أفغانستان وعلى القاعدة "تختلف عن النزاعات السابقة التي استلهمت منها قوانين الحرب وتسببت بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد" على موكلهم.

لكن حججهم لم تقنع المحكمة العليا غير الملزمة تبرير رفضها للطعون.

من جانبه، عبر القاضي التقدمي ستيفن بريير عن أسفه لقرار زملائه، قائلا: "لقد آن أوان معالجة هذه المسألة. العلوي قد يمضي بقية حياته في السجن استنادا إلى وضع المقاتل العدو رغم أن النزاع اليوم بات مختلفا تماما عما كان عليه أثناء تبني القانون".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محال مغلقة ومتاريس بالشوارع.. جولة في الخرطوم في ثاني أيام العصيان المدني