بالصور.. قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان المبعدون يصلون إلى جوبا

أكد القادة الثلاثة لـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان" من جنوب السودان أن ترحيلهم إلى جوبا من قبل الأمن السوداني كان قسرا، منددين بـ"السلوك غير المسؤول للمجلس العسكري الانتقالي".

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وقال المتحدث باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال" مبارك أردول في بيان: "وصلنا مطار جوبا عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، الرفيق نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب والناطق الرسمي مبارك أردول".

وأضاف: "رحلنا من الخرطوم دون رغبتنا بل وبمعارضتنا لهذا الإبعاد"، مشيرا إلى أنهم وصلوا جوبا على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة السودانية.

وذكر أنهم استقبلوا في جوبا "استقبالا حارا ودافئا من حكومة دولة جنوب السودان".

RT

وفي بيان آخر، عبر رئيس "الحركة" عن إدانته "السلوك غير المسؤول للمجلس العسكري الانتقالي"، معتبرا أن "نواياه قد وضحت في عدم تسليم السلطة للمدنيين والوصول إلى السلام".

وقال جلاب في البيان إن المجلس العسكري الانتقالي منعهم من الوصول إلى مقر إقامتهم بعد الإفراج عنهم اليوم الاثنين وأقدم على إبعادهم قسرا رغم رفضهم للإبعاد بالقوة، موجها الشكر لرئيس دولة جنوب السودان على الحفاوة وحسن الاستقبال.

المصدر: RT





