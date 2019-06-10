ورشة البحرين.. السلطة الفلسطينية تضغط للمقاطعة وتعد فعاليات ضدها

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتصالات مستمرة مع كل الجهات الدولية بما فيها العربية لضمان عدم مشاركتها في ورشة البحرين التي دعت لها واشنطن.

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الفترة القادمة وقبل تاريخ 24 من الشهر الجاري، ستشهد اتصالات مكثفة وجهدا دوليا كبيرا وتواصل مع كافة الأطراف التي تشكل ثقلا في المنطقة في ظل إعلان عدد من الدول عدم مشاركتها في المؤتمر.

وأضاف أن اجتماعا تشاوريا ستعقده اللجنة يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه التطورات وبحث كيفية "إحباط ومحاصرة المشروع الأمريكي".

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وفي ذات السياق، أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن سلسلة من الفعاليات ستطلق خلال الأيام القادمة رفضا لما أسماه بالمشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الاثنين، أن هناك مجموعة من الآليات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس على مستوى كافة فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشعبية وشخصيات مستقلة لمواجهة الورشة الاقتصادية في البحرين وما يسمى "صفقة القرن" .

وأضاف أبو يوسف أنه يجري التحضير لعدة فعاليات ستنظم في الضفة وغزة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات ستكون ذروتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عشية عقد مؤتمر المنامة، مشيرا إلى فعاليات ستنظم يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس وقطاع غزة.

المصدر: معا