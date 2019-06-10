قلت حول تصريحات ظريف وتسريع وتيرة البرنامج النووي الإيراني:@JZarif يكذب مرة أخرى. إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير إسرائيل. إيران تستمر في التموضع عسكريا بسوريا واليوم أعلنت @iaeaorg بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.



لن نسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية. pic.twitter.com/3Kdnzr161m