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نتانياهو: إيران هي التي تهدد إسرائيل علانية وتواصل ترسيخ وجودها العسكري في سوريا

أخبار العالم العربي

نتانياهو: إيران هي التي تهدد إسرائيل علانية وتواصل ترسيخ وجودها العسكري في سوريا
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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