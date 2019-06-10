نتانياهو: إيران هي التي تهدد إسرائيل علانية وتواصل ترسيخ وجودها العسكري في سوريا
Reuters POOL
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قلت حول تصريحات ظريف وتسريع وتيرة البرنامج النووي الإيراني:@JZarif يكذب مرة أخرى. إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير إسرائيل. إيران تستمر في التموضع عسكريا بسوريا واليوم أعلنت @iaeaorg بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 10 июня 2019 г.
لن نسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية. pic.twitter.com/3Kdnzr161m
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