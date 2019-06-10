السودان.. المجلس العسكري الانتقالي يبعد قادة "الحركة الشعبية" المفرج عنهم إلى جوبا

أبعدت السلطات الأمنية السودانية قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة ياسر عرمان، ومبارك أردول، وخميس جلاب إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، عقب الإفراج عنهم اليوم الاثنين.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال" قوله: "السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين".

وأضاف: "تم إبعادنا قسريا دون رغبتنا، والمسؤولون في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار. ما يهمنا هو السلام والسودان".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأنه تم "إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب (أمين عام الحركة) وأردول (المتحدث باسم الحركة)"، بعد توقيفهم قبل أيام.

واحتجز الأمن السوداني عرمان الأربعاء الماضي، فيما جاء اعتقال جلاب وأردول يوم الجمعة، إثر اجتماعهما ضمن وفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة"، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يحاول التوسط في المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد منذ عزل الجيش الرئيس عمر البشير.

وتخوض "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" منذ يونيو 2011، تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضد السلطات السودانية.

المصدر: وكالات