 
مباشر

الملك عبد الله الثاني يهنئ شعبه بذكرى الثورة العربية الكبرى

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله الثاني يهنئ شعبه بذكرى الثورة العربية الكبرى
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyuh

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شعب وجيش بلاده وأجهزته الأمنية بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وتصادف اليوم الذكرى 103 للثورة العربية الكبرى التي أشعل فتيلها، الشريف حسين يوم 10 يونيو 2016 ضد السيطرة العثمانية في الحجاز.

وكان الشريف حسين، الجد الأكبر للملك عبد الله الثاني قد أطلق في مثل هذا اليوم قبل 103 سنوات في مكة المكرمة رصاصة من بندقيته، كانت بمثابة إشارة الانطلاق للثورة العربية الكبرى التي نجحت في طرد العثمانيين من الحجاز وفيما بعد من سوريا والعراق.

المصدر: تويتر + RT  

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اغتصاب متكرر.. فتاة هولندية في الـ17 تنهي حياتها بـعد رفض طلبها "الموت الرحيم"