هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شعب وجيش بلاده وأجهزته الأمنية بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وتصادف اليوم الذكرى 103 للثورة العربية الكبرى التي أشعل فتيلها، الشريف حسين يوم 10 يونيو 2016 ضد السيطرة العثمانية في الحجاز.

في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، أهنئ وطننا الغالي بنشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، فهم فخرنا وعزنا والأمناء على رسالة الوطن ومنجزاته، حفظكم الله وحفظ الأردن وشعبه الأبي — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) 10 июня 2019 г.

وكان الشريف حسين، الجد الأكبر للملك عبد الله الثاني قد أطلق في مثل هذا اليوم قبل 103 سنوات في مكة المكرمة رصاصة من بندقيته، كانت بمثابة إشارة الانطلاق للثورة العربية الكبرى التي نجحت في طرد العثمانيين من الحجاز وفيما بعد من سوريا والعراق.

المصدر: تويتر + RT