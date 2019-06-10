مقتل قيادي إخواني على أيدي مجهولين في لبنان

نعى حزب الجماعة الإسلامية السنية في لبنان قياديّه قاسم جرار، الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين في بلدة شبعا جنوبي البلاد.

وأكد الحزب الذي يعد الفرع المحلي لجماعة "الإخوان المسلمين" في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن جرار مسؤول العلاقات العامة في حاصبيا ومرجعيون ومسؤول منطقة شبعا، قد تعرض للقتل أمس خلال قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في البلدة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المهاجمين أطلقوا أربع رصاصات أصابت المغدور في البطن من سلاح حربي منتصف الليلة الماضية ثم فروا إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا على المكان وكثف دورياته في مسعى لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.

المصدر: وكالات