 
مباشر

مقتل قيادي إخواني على أيدي مجهولين في لبنان

أخبار العالم العربي

مقتل قيادي إخواني على أيدي مجهولين في لبنان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lytr

نعى حزب الجماعة الإسلامية السنية في لبنان قياديّه قاسم جرار، الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين في بلدة شبعا جنوبي البلاد.

وأكد الحزب الذي يعد الفرع المحلي لجماعة "الإخوان المسلمين" في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن جرار مسؤول العلاقات العامة في حاصبيا ومرجعيون ومسؤول منطقة شبعا، قد تعرض للقتل أمس خلال قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في البلدة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المهاجمين أطلقوا أربع رصاصات أصابت المغدور في البطن من سلاح حربي منتصف الليلة الماضية ثم فروا إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا على المكان وكثف دورياته في مسعى لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اغتصاب متكرر.. فتاة هولندية في الـ17 تنهي حياتها بـعد رفض طلبها "الموت الرحيم"