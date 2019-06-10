لقي الشاب السعودي محمد قاسم دوشي مصرعه مساء أمس الأحد، بانقلاب مركبته في محافظة الحرث، بمنطقة جازان السعودية.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: "غرفة العمليات تلقت مساء أول أمس، عند الساعة الثالثة والربع بلاغا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة".

وأضاف: "على الفور تم توجيه فرقة إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجا نتيجة الحادث، وتم تقديم إسعافات أولية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة".

واللافت في هذا الحادث، هو ما نقلته صحيفة "سبق" عن خال الشاب في روايته لتفاصيل الواقعة، حيث قال إن الأقدار شاءت أن يموت محمد في الموقع ذاته الذي لفظ فيه والده أنفاسه الأخيرة بحادث مماثل قبل 14 عاما.

إقرأ المزيد

كما أوضح دوشي، أن ابن أخته كان يعيش يتيما هو واثنان من أشقائه وأربع شقيقات قبل أن يرحل بسيناريو رحيل والده نفسه، مشيرا إلى أنه يعمل في قطاع حرس الحدود بالخشل، وأن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس الأول.

المصدر: "سبق"