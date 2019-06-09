 
مباشر
عاجل
قطر: يوجد ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني لكن طهران عاشت تحت العقوبات 40 عاما وبقيت "على قيد الحياة"

الأمم المتحدة: 70% من الذخائر غير المنفجرة في العراق ما تزال تحت الأنقاض

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: 70% من الذخائر غير المنفجرة في العراق ما تزال تحت الأنقاض
Reuters Suhaib Salem
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lypx

أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجرة لاتزال تحت الأنقاض.

وقالت الدائرة في بيان، إن ذلك "يصعب العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت في البيان أنه "بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة إحدى أكبر المثبطات الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة".

إقرأ المزيد
العراق.. مقتل مدني ورجل أمن وجرح ثلاثة آخرين بتفجيرين
العراق.. مقتل مدني ورجل أمن وجرح ثلاثة آخرين بتفجيرين

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفجرة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصا في محافظتي نينوى وكركوك.

ووفقا لإحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو 2014 التي سيطر فيها "داعش" الإرهابي على مساحات كبيرة من البلاد، وعاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.

وأعلن العراق أواخر 2017 تحرير كامل البلاد بما فيها الموصل من "داعش"، لكن لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا