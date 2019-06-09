 
مباشر
عاجل
قطر: يوجد ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني لكن طهران عاشت تحت العقوبات 40 عاما وبقيت "على قيد الحياة"

الإمارات: يجب أن تكون دول المنطقة طرفا في أي اتفاق نووي مع إيران

أخبار العالم العربي

الإمارات: يجب أن تكون دول المنطقة طرفا في أي اتفاق نووي مع إيران
Globallookpress
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lypo

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق نووي مع إيران.

وقال آل نهيان إن الإمارات ترحب بالدور الذي تقوم به ألمانيا وغيرها من الدول في التخفيف من التوتر في المنطقة، مؤكدا أنه بحث مع نظيره الألماني قضايا المنطقة (أوضاع إيران والسودان وليبيا واليمن وفلسطين).

وأكد أن اعتداء الفجيرة لا يستهدف فحسب الإمارات، بل جميع الدول التي تحمل تلك السفن المستهدفة أعلامها.

إقرأ المزيد
إيران تشغّل منظومتها
إيران تشغّل منظومتها "خرداد 15" للدفاع الجوي

من جابنه، أوضح وزير الخارجية الألماني، أن زيارته إلى المنطقة تأتي بسبب التوترات التي تشهدها، مؤكدا أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية تخفيف التصعيد.

وقال إنه لا ينبغي إضاعة فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن، مشيرا إلى أنها تمثل الفرصة الوحيدة للتوصل إلى السلام في ذلك البلد.

وأكد ماس أن لدى جميع الدول الأوروبية موقف موحد من الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا