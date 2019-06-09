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العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

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العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد
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وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تيولر
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تسلم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد لدى بغداد ماثيو تيولر.

وأجرى الجانبان محادثات بحثت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الأصعدة، بما يلبي طموح الشعبين.

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وأكد الحكيم استعداد الخارجية العراقية لتوفير "كافة الظروف اللازمة لتمكين السفير الأمريكي الجديد من أداء مهامه على أكمل وجه"، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في يناير الماضي عن انتهاء أعمال السفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سيلمان، مشيدا بالجهود التي بذلها خلال مهمته في العراق.

المصدر: موقع وزارة الخارجية العراقية

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