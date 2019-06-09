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الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى "الجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة

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الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى
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احتفت إدارة المرور في الأردن اليوم بالذكرى العشرين "للجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة، حيث ارتدى العاملون فيها قمصانا بيضاء أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن هذا اللباس شمل كوادر السير في العاصمة وعدد من أقسام السير في المحافظات.

ونشرت المصادر صورا يظهر فيها عدد من العاملين في إدارة المرور وهم يرتدون هذه القمصان وعليها شعار ذكرى "الجلوس الملكي".

الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى
الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى

ويحتفل الأردن في التاسع من يونيو من كل عام بعيد "الجلوس"، وهو اليوم الذي اعتلى فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني العرش عام 1999، وكذلك بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

المصدر: التلفزيون الأردني

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