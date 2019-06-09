الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى "الجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة

احتفت إدارة المرور في الأردن اليوم بالذكرى العشرين "للجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة، حيث ارتدى العاملون فيها قمصانا بيضاء أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن هذا اللباس شمل كوادر السير في العاصمة وعدد من أقسام السير في المحافظات.

تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي العشرين

ارتدى اليوم عدد من نشامى السير اثناء واجبهم الرسمي، (تي شيرت) يحمل شعار هذه المناسبة (وتستمر المسيرة ٢٠) ضمن اختصاص العاصمة وفي عدد من أقسام سير المحافظات #وتستمر_المسيرة#عيد_الجلوس_الملكيpic.twitter.com/rmM6TjuCCh — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) ٩ يونيو ٢٠١٩

ونشرت المصادر صورا يظهر فيها عدد من العاملين في إدارة المرور وهم يرتدون هذه القمصان وعليها شعار ذكرى "الجلوس الملكي".

ويحتفل الأردن في التاسع من يونيو من كل عام بعيد "الجلوس"، وهو اليوم الذي اعتلى فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني العرش عام 1999، وكذلك بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

المصدر: التلفزيون الأردني