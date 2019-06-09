البرلمان السوري يحافظ على "الدماء القديمة" بالتزكية

أعاد مجلس الشعب السوري (البرلمان) انتخاب رئيسه حمودة الصباغ رئيساً له لمدة سنة إضافية وذلك بعد فوزه بالتزكية.

وذكرت صحيفة الوطن في قناتها على التليغرام أن أعضاء المجلس أعادوا كذلك انتخاب مكتب المجلس بعد فوزهم بالتزكية أيضاً، وهو ما يعني أن أحداً لم يترشح لأي من تلك المواقع.

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ويشغل موقع نائب رئيس المجلس النائب والمخرج السوري نجدت أنزور.

ويتألف مكتب المجلس من أميني السر، إضافة إلى مراقبين، ويشغل موقع نائبا السر كل من: النائب رامي الصالح، نائباً أول، وخالد العبود نائباً ثانيا.

أما المراقبان فهما: النائب عاطف الزيبق مراقباً أول، والنائب سناء أبو زيد مراقباً ثانيا.

المصدر: RT