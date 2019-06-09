الصفدي وماس يبحثان المستجدات في المنطقة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الألماني هايكو ماس في عمّان اليوم، آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا واليمن.

وأفادت مراسلتنا في الأردن بأن اللقاء تناول أيضا سبل تطویر العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما التقى الوزير ماس جنودا ألمانا مشاركين في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يتمركز في قاعدة الأزرق الجوية الأردنية نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

المصدر: RT