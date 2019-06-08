الدفاع المدني العراقي يعلن عن أسباب حرائق الحقول الزراعية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، عن أسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن عددها بلغ 272 حريقا.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "حوادث الحرائق التي طالت حقول المحاصيل الزراعية من تاريخ الثامن من مايو ولمدة شهر وشملت حقول الحنطة والشعير في عدة محافظات من البلاد".

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وأضاف البيان، أن "أسباب الحوادث كانت كالتالي، 74 حادث عطب أسلاك كهربائية، 35 حادثا متعمدا، 25 حادث شرارة نار من الحاصدة، 22 حادثا بسبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة، 32 حادثا مصدرها نار خارجية، 84 حادثا لم تحدد من قبل الأدلة الجنائية".

ولفت البيان، إلى أن "عدد المساحات المحترقة خلال الفترة الماضية من الثامن من مايو ولغاية إصدار البيان بلغت أكثر من 40 ألف دونم".

وأشار إلى أن "عدد المساحات التي أنقذت من براثن النيران بلغت أكثر من 992 ألف دونم زراعي".

المصدر: السومرية نيوز