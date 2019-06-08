باريس والرباط: لا علم لنا بخطة سلام أمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

نفى وزيرا الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والمغربي ناصر بوريطة، علمهما بأي خطة سلام أمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي: "إذا شاهد أحد الخطة الأمريكية فليطلعنا عليها مع الشكر".

وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا أنها ستعرض قريبا في البحرين الشق الاقتصادي للخطة المعروفة بـ "بصفقة القرن".

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من جانبه، أكد الوزير المغربي أن بلاده "لم تطلع بعد على أي خطة سلام وستعلن موقفها حين تطلع على ملامحها ومحتواها وتفاصيلها".

وزار جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية مايو الماضي المغرب والأردن وإسرائيل في إطار التحضير لمؤتمر البحرين.

وقال بوريطة، إن تلك الزيارة "كانت مناسبة للمغرب ليؤكد مواقفه المعروفة".

فيما قال لودريان: "مواقفنا هي ذاتها: لا حل دون الاعتراف بدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تعيشان في أمن جنبا إلى جنب وعاصمتهما القدس".

المصدر: أ ف ب