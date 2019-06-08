كردستان العراق.. إصابة أستاذ أمريكي سقط من الطابق السابع

أفاد مصدر أمني، بأن أستاذا في الجامعة الأمريكية بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، أصيب إثر سقوطه من الطابق السابع.

وقال المصدر، إن "أستاذا في الجامعة الأمريكية في السليمانية سقط من الطابق السابع حيث يسكن في شقته الكائنة في مجمع (باك سيتي)، وسط المدينة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "الأستاذ صيني الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية ويدعى بيتر جون"، مشيرا إلى أن "جون نقل على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة كون حالته الصحية غير مستقرة".

المصدر: السومرية نيوز