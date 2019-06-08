العراق.. مقتل مدني ورجل أمن وجرح ثلاثة آخرين بتفجيرين
AFP
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل مواطن ومنتسب أمني وإصابة ثلاثة آخرين بتفجيرين منفصلين استهدفا قوات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.
وذكر بيان للخلية أن "عملا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدف قوات الشرطة الاتحادية في قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف: "انفجرت عبوة أخرى في القرية العصرية في المحافظة ذاتها ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ضابط من الشرطة الاتحادية".
المصدر: RT
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