السعودية.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الجوف (صور+ فيديو)

سيطرت فرق الدفاع المدني السعودي في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف السعودية، على حريق التهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بحي السبيلة.

وأوضح المتحدث باسم مدني منطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي أن فرق الإنقاذ بمحافظة دومة الجندل تلقت بلاغا صباح اليوم، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتا إلى أنه "تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود شبهة جنائية في الحادث، مشيدا "بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق.

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين"، متمنيا السلامة للجميع.

حريق اليوم في مزرعة السبيله بمحافظة دومة الجندل منظر يقهر pic.twitter.com/Ypi7V4Y1oL — عبدالرحمن الحجاج (@abshr4) ٨ يونيو ٢٠١٩

#حريق_نخيل_دومة_الجندل لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/JkdEPQkkyp — محمد الدليان التميمي (@Aml887) ٨ يونيو ٢٠١٩

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المصدر: "سبق"