الداخلية المصرية تكشف بالصور والفيديو مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في هجوم العريش

كشفت الداخلية المصرية بالصور والفيديوهات مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على كمين العريش، تمت تصفيتهم بتبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أحد العقارات بمنطقة أبوعيطة في العريش.

وقالت الداخلية إن القوة المداهمة عثرت على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف في حوزة الإرهابيين.

وكانت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع القوات الجوية، قد أحبطت هجوما شنته عناصر إرهابية على عدة كمائن للشرطة في ساعة مبكرة من صباح 6 يونيو شمالي سيناء.

وأضافت، أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء.

وختمت بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأسفر هجوم المسلحين على كمائن الشرطة عن سقوط 8 من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين.

المصدر: "الأهرام"