"الجيش الوطني الليبي" يعلن تقدمه غربي طرابلس

أكد مصدر عسكري من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم السبت، أن قوات الجيش بدأت تتقدم على محور طريق المطار غربي العاصمة طرابلس.

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وأوضح المصدر، أن قوات الجيش دمرت 3 آليات لقوات حكومة الوفاق وأجبرتها على التراجع، فيما تجري عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها قوات الوفاق.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور في المنطقة وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وسط تقدم ملحوظ للجيش.

ووفقا لمصادر طبية محلية، فقد وصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الاشتباكات بمحيط طرابلس حتى الآن إلى أكثر من 597 قتيلا، بينهم 89 مدنيا إضافة إلى 2863 جريحا.

وتخوض قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" وأخرى تابعة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج مواجهات مسلحة عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي على تخوم العاصمة طرابلس.

المصدر: RT