المسيرة: وزير الدفاع الحوثي يطلّ على نجران

نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثين في اليمن فيديو قالت إنه لزيارة قام بها وزير دفاع الحوثيين محمد ناصر العاطفي "إلى مواقع قتالية تطل على مدينة نجران" السعودية.

وظهر الوزير العاطفي في الفيديو وهو يشير بيده نحو ما يبدو أنه مواقع سكنية وقال إنه "مطار نجران، ومبان بأطراف المدينة".

#تساؤل

من على مشارف مدينة #نجران أطل وزير الدفاع اليمني اللواء ركن /محمد ناصر العاطفي بعد زيارته لمواقع تمركز أبطال الجيش واللجان الشعبية هناك

فبرأيكم

ما الذي تحمله إشارته هذه في مسار مستقبل المعركة هناك ....؟ pic.twitter.com/vTQ6EOXNyF — ملاطف الموجاني (@almogany2010) ٧ يونيو ٢٠١٩

ولم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية حتى الآن أي تعليق رسمي على هذا الفيديو، إلا أن ناشطين سعوديين في مواقع التواصل نفوا هذه الادعاءات.

إقرأ المزيد

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت قبل يومين أن قواتها سيطرت على أكثر من 20 موقعا عسكريا في منطقة نجران جنوبي المملكة، وأرفقت خبرها بفيديو قالت إنه لقواتها في مدينة الخوبة السعودية.

وكذّبت مصادر سعودية هذا الخبر وأشارت إلى أن الفيديو ملفق ومدمج من أحداث وقعت في دولة مجاورة عام 2014.

المصدر: وكالات