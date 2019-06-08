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المسيرة: وزير الدفاع الحوثي يطلّ على نجران

أخبار العالم العربي

المسيرة: وزير الدفاع الحوثي يطلّ على نجران
يوتيوب
وزير دفاع الحوثيين محمد ناصر العاطفي
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نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثين في اليمن فيديو قالت إنه لزيارة قام بها وزير دفاع الحوثيين محمد ناصر العاطفي "إلى مواقع قتالية تطل على مدينة نجران" السعودية.

وظهر الوزير العاطفي في الفيديو وهو يشير بيده نحو ما يبدو أنه مواقع سكنية وقال إنه "مطار نجران، ومبان بأطراف المدينة".

ولم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية حتى الآن أي تعليق رسمي على هذا الفيديو، إلا أن ناشطين سعوديين في مواقع التواصل نفوا هذه الادعاءات.

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وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت قبل يومين أن قواتها سيطرت على أكثر من 20 موقعا عسكريا في منطقة نجران جنوبي المملكة، وأرفقت خبرها بفيديو قالت إنه لقواتها في مدينة الخوبة السعودية.

وكذّبت مصادر سعودية هذا الخبر وأشارت إلى أن الفيديو ملفق ومدمج من أحداث وقعت في دولة مجاورة عام 2014.

المصدر: وكالات

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