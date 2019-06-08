الاتحاد الأوروبي يمنح ملايين الدولارات لمخيمات الصحراويين في الجزائر

خصصت المفوضية الأوروبية 4.6 مليون دولار لدعم سكان مخيمات الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية كجزء من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

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وقالت المفوضية إن هذا الدعم الجديد يأتي بالإضافة إلى مساهمة بقيمة 6.8 مليون دولار قدمت السنة الماضية، ليصل المجموع إلى 11 مليون دولار.

وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في الجزائر رومان سيروا، أن "معظم سكان المخيمات يعتمدون على المساعدات الدولية، ونحن ممتنون للمساهمة السخية من المفوضية الأوروبية التي تدعم عملنا في تندوف منذ الـ15 سنة الماضية".

وحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة فإن معظم الصحراويين في مخيمات الجزائر "يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، ويشمل ذلك حوالي 77 في المئة منهم.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية هي أكبر مانح لعمل "برنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين الصحراويين"، حيث غطى هذا الدعم سنة 2018 خمس احتياجات تمويل تغذية الصحراويين.

ويعيش الآلاف من الصحراويين منذ عقود في مخيمات مدينة تندوف الجزائرية بعد أن قدموا من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

المصدر: "هسبريس"