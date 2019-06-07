زاخاروفا توضح لماذا فقد الغرب اهتمامه بسوريا

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة حصرية مع RT على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أسباب فقدان الدول الغربية اهتمامها في سوريا.

وفي معرض إجابتها عن سؤال حول لماذا لم يعد أحد مهتما بسوريا، قالت: "لأن الدول الغربية لم تتمكن من تحقيق السيناريو الذي أعدته لسوريا، خططهم للإطاحة بـ(الرئيس السوري بشار) الأسد بائت بالفشل، وتصريحاتهم حول ضرورة مغادرة الأسد منصبه كانت دون جدوى".

وأضافت: "(أما) الآن في وقت لم يهزم بعد الإرهاب في سوريا بالكامل، وعلى الأقل أوقف، وظهرت لدى سكان هذا البلد إمكانية حقيقية لبناء مستقبل جديد وحياة آمنة جديدة، فإن الدول الغربية ببساطة فقدت كل الاهتمام في سوريا".

المصدر: RT