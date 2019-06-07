لبنان بصدد فتح تحقيق بشأن إحراق مخيم للاجئين السوريين

أعلن مسؤول لبناني أن السلطات ستفتح تحقيقا في حريق متعمد نشب، الخميس، في مخيم "كاريتاس" للاجئين السوريين في محافظة بعلبك.

وقال محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، الجمعة، في تصريح صحفي، قبيل اجتماع رؤساء بلديات منطقة دير الأحمر، حيث يقع مخيم "كاريتاس" لبحث تطورات الحادث، بحضور ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين.

وأضاف: "صحيح أن مجهولين أقدموا على إلقاء قنبلة على خيمتين فارغتين، لكن الحادثة محصورة، ونحن نعمل على أولوية حفظ الأمن والسلم".

وتابع: "لا نريد أي تصادم بين اللاجئين وأهالي دير الأحمر"، داعيا الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التهدئة".

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وأشار المحافظ إلى أن "القسم الأكبر من نازحي المخيم توجه إلى بلدة إيعات (القيبة) عند أصدقاء وأقارب لهم".

واعتبر أن "أهالي دير الأحمر هم أصحاب الدار، ولا يمكن إجبارهم على استقبال النازحين بالقوة".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أكدت الأربعاء حدوث إشكال بين لاجئين سوريين ورجال إطفاء أثناء إخمادهم حريقا شب قرب مخيم كاريتاس. وقال لاجئون إن الإشكال وقع بعد دهس سائق سيارة الإطفاء خيمتين، ما تسبب في شجار أدى إلى جرح عنصرين من الدفاع المدني.

وعلى خلفية ذلك، ألقت السلطات الأمنية القبض على 33 لاجئا سوريا للتحقيق معهم.

فيما قرر اتحاد بلديات المنطقة إخلاء وتفكيك المخيم الذي كان يضم نحو 150 خيمة يسكنها حوالي 750 لاجئا، وعدم العودة إليه نهائيا، بالتوازي مع قرار بمنع تجول اللاجئين السوريين في دير الأحمر لبعض الوقت.

يذكر أن مسؤولين لبنانيين يضغطون على المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين إلى سوريا، رغم أن الأمم المتحدة تقول إن العديد من المناطق السورية لا تزال غير آمنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء