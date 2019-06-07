رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يتعهد بإيقاف "إرهاب البالونات"

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، على ضرورة إيقاف ما أسماه "إرهاب البالونات"، مشيرا إلى انخفاض عدد "الحوادث" على الحدود مع قطاع غزة.

وقال كوخافي في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع رؤساء التجمعات الاستيطانية القريبة من الحدود مع القطاع: "نجحنا في خلق معادلة تمنع البالونات، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي".

وأضاف: "نفضل منح التسوية فرصة، بدلا من إحداث تدهور في الوضع".

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وأطلع كوخافي رؤساء المستوطنات على الوضع في الجنوب، كما أطلعهم على "التحديات" المتوقعة لاحقا، متطرقا إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

واللقاء هو الأول لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، مع رؤساء التجمعات الاستيطانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

وذكرت مصادر عبرية، أن حريقين اندلعا يوم الأحد الماضي، في المنطقة الإسرائيلية المجاورة لغزة، جراء بالونات حارقة، أضيفت إلى سلسلة من الحرائق في المنطقة، اندلعت بعد شهر واحد فقط، من إبرام إسرائيل وحركة حماس، اتفاقا لوقف إطلاق النار، في أعقاب التصعيد بين الجانبين في مايو الماضي، والذي ذهب ضحيته 25 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

المصدر: معا