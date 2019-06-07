نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو عن حرب يونيو 1967، في ذكرى مرور 52 عاما على احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية.

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ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، عشية ما عرف بـ "حرب الأيام الستة"، والمسماة بـ "النكسة"، قال فيه: "اليهود يهددوننا بالحرب نقول لهم أهلاً وسهلاً نحن مستعدون."

ومقطع الفيديو عرض ضمن "برنامج عين على الشرق الأوسط" على قناة "مكان" الإسرائيلية، ويظهر قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر في 5 يونيو استهدفت القوات الجوية المصرية والمطارات الحربية وقضت على 85% من الطائرات الحربية المصرية قبل إقلاعها.

المصدر: فيسبوك