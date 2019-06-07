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تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عقب حصولها على 191 صوتا

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تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عقب حصولها على 191 صوتا
AFP Amanda VOISARD
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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فازت تونس بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.

وأعلنت الجمعية العامة بدء الانتخابات، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لاختيار 5 أعضاء جدد للانضمام إلى العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.

وأشارت مصادر إعلامية، أن العضوية ستكون لمدة عامين بدءا من 2020، وأن قائمة الدول المرشحة ضمت كلا من "النيجر، وتونس، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وغواتيمالا، وفيتنام، ورومانيا، بالإضافة إلى إستونيا".

وأكد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، إلى حصول بلاده على الدعم العربي والأفريقي اللازم، قائلا إن "تونس ستكون صوت هاتين المجموعتين عند الالتحاق بمجلس الأمن.. وللأسف أغلب المشاكل والنزاعات المطروحة اليوم تحدث إما في أفريقيا أو في العالم العربي".

وأضاف، أن "تونس عملت على مدى ستين عاما بصورة دائمة لإعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا".

وتابع، "ندخل إلى مجلس الأمن ونحن واقعين بدراية ومعرفة بالمشهد السياسي الدولي، وكيف تحول بصفة دراماتيكية في السنوات الأخيرة".

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة "تويتر"

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