تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عقب حصولها على 191 صوتا

فازت تونس بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.

وأعلنت الجمعية العامة بدء الانتخابات، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لاختيار 5 أعضاء جدد للانضمام إلى العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.

رئيسة الجمعية العامة تعلن حصول #تونس على 191 صوتا في انتخابات #مجلس_الأمن، وبذلك تنضم تونس إلى عضوية

المجلس بدءا من 2020 لمدة عامين. pic.twitter.com/cHXmGB234O — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 7 июня 2019 г.

عاجل: #تونس تحصل على 191 صوتا في انتخابات الجمعية العامة وتنضم بذلك إلى العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي بدءا من عام 2020 لمدة عامين. pic.twitter.com/hZwkLnkxdA — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 7 июня 2019 г.

وأشارت مصادر إعلامية، أن العضوية ستكون لمدة عامين بدءا من 2020، وأن قائمة الدول المرشحة ضمت كلا من "النيجر، وتونس، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وغواتيمالا، وفيتنام، ورومانيا، بالإضافة إلى إستونيا".

وأكد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، إلى حصول بلاده على الدعم العربي والأفريقي اللازم، قائلا إن "تونس ستكون صوت هاتين المجموعتين عند الالتحاق بمجلس الأمن.. وللأسف أغلب المشاكل والنزاعات المطروحة اليوم تحدث إما في أفريقيا أو في العالم العربي".

بعد قليل، الجمعية العامة تنتخب خمسة أعضاء جدد في #مجلس_الأمن لمدة عامين بدءا من 2020.

من الدول المرشحة لعضوية المجلس، #تونس التي تحدث وزير خارجيتها خميس الجهيناوي معنا في حوار حصري حول أجندة بلاده أثناء عضويتها المرتقبة في المجلس.https://t.co/crLSFOjgNFpic.twitter.com/46M3tXAnzL — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 7 июня 2019 г.

وأضاف، أن "تونس عملت على مدى ستين عاما بصورة دائمة لإعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا".

وتابع، "ندخل إلى مجلس الأمن ونحن واقعين بدراية ومعرفة بالمشهد السياسي الدولي، وكيف تحول بصفة دراماتيكية في السنوات الأخيرة".

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة "تويتر"