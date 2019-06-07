أستراليا.. قاتل الشابة الفلسطينية يعترف بجريمته

أفادت وسائل إعلام أسترالية باعتراف كودي هيرمان (20 عاما)، قاتل الشابة الفلسطينية آية مصاروة (20 عاما)، بجريمته أمام المحكمة في مدينة ملبورن.

ووقعت جريمة قتل مصاروة في ملبورن بداية العام الحالي، وكانت مصاروة تدرس في جامعة في ملبورن، واعتقل هيرمان في 20 يناير الماضي بعد أربعة أيام من تنفيذه الجريمة.

وحسب تحقيقات الشرطة، فإن مصاروة قتلت إثر إصابتها بالرأس ومعاناتها من صدمة شديدة.

إقرأ المزيد

وكانت لائحة الاتهام ضد هيرمان ذكرت أن الجاني هاجم مصاروة بعد وقت قصير من نزولها من القطار الكهربائي، ونفذ جريمته البشعة، واعتدى عليها جنسيا ثم قتلها.

وعثر على جثة آية مصاروة، وهي من فلسطينيي من "عرب 48" قرب جامعة لاتروب في ملبورن الأسترالية.

المصدر: "عرب48"