سكان مدينة أردنية يغلقون محطات ضخ المياه احتجاجا على انقطاعها
أغلق عشرات الأردنيين من سكان بلدة الغوير التابعة لمدينة الكرك جنوبي البلاد، مبنى محطات ضخ المياه في محافظة الكرك، احتجاجا على نقص المياه في بلدتهم.
ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد أقدم المواطنون على هذه الخطوة بعد انقطاع المياه عن الغوير لفترة طويلة "رغم أن المحافظة تتزود بالمياه من آبار بلدتهم".
الكرك: سكان بلدة الغوير يغلقون محطات الضخ احتجاجا على انقطاع المياهhttps://t.co/EMhtojxAJR#الغد#الأردن#عمان#الكرك— جريدة الغد (@AlghadNews) June 7, 2019
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان البلدة قوله إن "منطقتهم أصبحت تعاني من انقطاع دائم للمياه وهم قريبون من آبار ضخ المياه التي تقع وسط أراضيهم".
وأشارت إلى أن مدير مياه الكرك سامر المعايطة لم يستجب لاتصالات "الغد" للحصول منه على أي رد حول مطالب أهالي الغوير.
المصدر: "الغد"