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تونس.. السجن لصاحب مقهى مفتوح نهارا في رمضان

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تونس.. السجن لصاحب مقهى مفتوح نهارا في رمضان
Reuters Anis Mili/LP
العلم التونسي
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أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن مواطن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، وغرمته بـ 100 دولار لإبقائه مقهاه مفتوحا خلال ساعات الصيام في نهار رمضان، حسبما أكده محامي المتهم.

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وقال المحامي إن موكله، عماد الزغواني، أدين بتهمتين فقط هما "المجاهرة عمدا بفحش" و "الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة"، ونفى أن يكون أدين بالإساءة إلى موظف حكومي كما جاء في بيان سابق للداخلية التونسية.

وأفاد موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن المتهم، احتجز لمدة 10 أيام قبل أن تصدر محكمة في مدينة القيروان حكما بسجنه لشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه بـ 300 دينار (100 دولار أمريكي).

من جهتها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، أنه لا يوجد في تونس قوانين "تقضي بإغلاق المقاهي أبوابها خلال ساعات الصيام نهارا، حيث تعترف بحقوق الصائمين والمفطرين على حد سواء".

وقال الزغواني إن الشرطة "ضايقته" في السنوات السابقة على إبقاء مقهاه مفتوحا نهارا في رمضان، لكنها لم تقدم إليه كتابيا الأسباب القانونية الملزمة بالإغلاق.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت أصدرت بيانا شهر مايو المنصرم أكدت فيه أن صاحب مقهى في القيروان "عمد إلى صد الأعوان واعتراضهم، والاعتداء عليهم لفظيا بفاحش القول"، وهو ما دفعهم إلى احتجازه.

المصدر: "هيومن رايتس ووتش" + الداخلية التونسية

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