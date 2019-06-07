بالفيديو.. إسرائيل تدّعي إحباط محاولة تهريب مواد لإنتاج الصواريخ من غزة إلى سيناء

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن إحباط محاولة لحركة "حماس" كان هدفها تهريب مواد لإنتاج الصواريخ من قطاع غزة إلى سيناء بحرا.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم شريط فيديو قال إنه يظهر لحظة اعتراض القوات الإسرائيلية قاربين فلسطينيين حاولا خرق الحصار البحري المفروض على القطاع في 11 مارس الماضي.

وأكد الجيش أن القاربين كانا في طريقهما من غزة باتجاه سواحل شبه جزيرة سيناء المصرية كي يهرّبا إلى هناك 24 حاوية بمادة "الفيبر غلاس" التي تستخدم في إنتاج الصواريخ.

#عاجل احباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج صواريخ من قبل منظمة #حماس الإرهابية في ١١/٥/٢٠١٩ حيث اعتقل ٤ مشتبه فيهم على متن قاربيْن فلسطينييْن كانوا في طريقهم من غزة باتجاه شواطئ #سيناء المصرية في إطار محاولة لتهريب ٢٤ حاوية تحتوي على مواد الفيبر جلاس التي تستخدمها حماس لإنتاج الصواريخ pic.twitter.com/O23gbpXmCV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2019

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيين المحتجزين "متهمون بالإرهاب، والتواطؤ الإجرامي لارتكاب جريمة قتل".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"