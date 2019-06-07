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بالفيديو.. إسرائيل تدّعي إحباط محاولة تهريب مواد لإنتاج الصواريخ من غزة إلى سيناء

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إسرائيل تدّعي إحباط محاولة تهريب مواد لإنتاج الصواريخ من غزة إلى سيناء
Reuters Amir Cohen
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن إحباط محاولة لحركة "حماس" كان هدفها تهريب مواد لإنتاج الصواريخ من قطاع غزة إلى سيناء بحرا.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم شريط فيديو قال إنه يظهر لحظة اعتراض القوات الإسرائيلية قاربين فلسطينيين حاولا خرق الحصار البحري المفروض على القطاع في 11 مارس الماضي.

وأكد الجيش أن القاربين كانا في طريقهما من غزة باتجاه سواحل شبه جزيرة سيناء المصرية كي يهرّبا إلى هناك 24 حاوية بمادة "الفيبر غلاس" التي تستخدم في إنتاج الصواريخ.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيين المحتجزين "متهمون بالإرهاب، والتواطؤ الإجرامي لارتكاب جريمة قتل".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

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