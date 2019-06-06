السلطات السورية تطلق سراح أمين بغداد السابق

أعلنت مصادر حكومية عراقية، الخميس، عن إطلاق السلطات السورية سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب.

إقرأ المزيد

وأكدت المصادر لـRT، أن "عبعوب غادر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث يقيم في العاصمة بيروت، عقب إطلاق سراحه".

ولم تذكر المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، مشيرة إلى وجود اتصالات بين حكومتي بغداد ودمشق، أسهمت بإطلاق سراح عبعوب.

وأصدرت محكمة جنح الرصافة في بغداد، والمختصة بنظر قضايا النزاهة، حكما عام 2017 بالحبس لمدة سنة واحدة بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب بتهمة "استغلال الوظيفة وتجاوز الصلاحيات".

وألقت شرطة الإنتربول القبض على المسؤول العراقي على الحدود بين لبنان وسوريا.

المصدر: RT