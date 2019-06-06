انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

تنطلق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بدءا من منتصف ليلة الجمعة، بمشاركة ستة مرشحين للرئاسة، وستستمر الحملة 15 يوما.

وذكرت وسائل الإعلام الموريتانية أن اللافت في هذه الحملة الانتخابية أن نصف المرشحين الـ6 قرروا افتتاحها خارج العاصمة نواكشوط، التي تشكل وحدها قرابة ربع ناخبي البلد.

وقرر مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني، وهو الأكثر حظا للفوز في الانتخابات ويحمل الوصل رقم 1 من قبل المجلس الدستوري، افتتاح حملته الانتخابية من الشمال، وتحديدا من العاصمة الاقتصادية مدينة نواذيبو، التي تحولت خلال حكم النظام الداعم له إلى منطقة اقتصادية حرة.

أما ثاني المرشحين حسب ترتيب المجلس الدستوري، سيدي محمد ولد بوبكر، فقد اختار أقصى الشرق الموريتاني لافتتاح حملته، حيث الكثافة السكانية والخزان الانتخابي الذي يغري جميع المتنافسين على مر تاريخ الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وستنطلق حملة ولد بوبكر من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي.

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ثالث المرشحين الذين فضلوا الداخل لإطلاق حملتهم هو المرشح كان حاميدو بابا الذي يحمل الوصل رقم 6 من قبل المجلس الدستوري، وقد اختار منطقة الضفة لافتتاح حملته الانتخابية، وتحديدا مدينة "بوغي"، بولاية لبراكنة.

فيما اختار بقية المرشحين، العاصمة نواكشوط لافتتاح حملاتهم الانتخابية، قبل انطلاقهم نحو ولايات الداخل.

وبالتزامن مع انطلاق حملات المرشحين الرسمية، من المناطق التي اختاروها، تنطلق حملات موازية لمجموعة تكتلات ومبادرات داعمة للمرشحين في العاصمة نواكشوط، وفي مناطق متعدد من موريتانيا.

يذكر أن الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، وصل مساء الخميس إلى مدينة نواذيبو شمالي البلاد، لحضور المهرجان الافتتاحي لحملة المرشح محمد ولد الغزواني منتصف ليلة الجمعة.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية